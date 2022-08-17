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Канчельскис заявил, что не стоит ждать Дзюбу в лигах топ-5

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
Канчельскис заявил, что не стоит ждать Дзюбу в лигах топ-5
  • РИА Новости

«У Дзюбы слишком большой игровой простой. И возраст уже пенсионный по футбольным меркам, поэтому в лигах топ-5 ждать его не стоит. Когда-то давно писали про «Тоттенхэм», так вот, сейчас Дзюбу не возьмут туда даже бол-боем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Он заявил, что чемпионат Турции — идеальный вариант для продолжения карьеры нападающего.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Ранее Александр Шупляков, первый тренер Дзюбы, прокомментировал его возможный переход в «Адана Демирспор».

 

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