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Бывший тренер Дзюбы считает, что его переход в «Адана Демирспор» станет новым вызовом

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Александр Шупляков, первый тренер бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, прокомментировал его возможный переход в турецкий «Адана Демирспор».
Бывший тренер Дзюбы считает, что его переход в «Адана Демирспор» станет новым вызовом
  • РИА Новости

«Артём 1988 года рождения, но не надо смотреть ему в паспорт. 34 года — это не приговор. Думаю, что если у Дзюбы есть возможность, то надо ехать играть в Турцию. «Адана Демирспор» станет для него новым вызовом», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Он также заявил, что если Дзюба решился попробовать себя в другой лиге, то он сильный мужик. По его словам, сообщения о том, что нападающий погнался за деньгами, — сказки.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб сделал предложение Дзюбе.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе Дзюбы в турецкий чемпионат.

 

 

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