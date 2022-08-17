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Сёмин: турецкий чемпионат не сильнее нашего, и Дзюба сможет там проявить себя

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в турецкий чемпионат.
Сёмин: турецкий чемпионат не сильнее нашего, и Дзюба сможет там проявить себя
  • РИА Новости

«Турция — актуальное направление для многих россиян. Футболистов это тоже касается, видимо. Поскорее бы он уже хоть куда-то перешёл и начал играть. Турецкий чемпионат не сильнее нашего. Дзюба сможет там проявить себя», — цитирует Сёмина Sport24.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на возможный переход форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

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