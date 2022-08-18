Президент «Бешикташа»: мы никогда не интересовались Дзюбой

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби сообщил, что клуб не заинтересован в российском форварде Артёме Дзюбе.

«Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались. Почему вы вообще это спрашиваете?» — цитирует Чеби «Спорт-Экспресс».

Артём Дзюба в социальных сетях выложил видео, на котором запечатлён домашний стадион турецкого «Бешикташа».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что не стоит ждать Дзюбу в лигах топ-5.