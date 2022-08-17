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Колосков считает, что Дзюба может согласиться на предложение «Адана Демирспор»

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Если объявляют конкретную зарплату, то с ним её согласовали. Как и любой профессиональный футболист, который оказался без дела и не очень-то востребован, он может согласиться в том числе и на такое предложение», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб сделал предложение Дзюбе.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

СМИ сообщали, что Дзюба перейдёт в «Демирспор» только в случае ухода форварда Балотелли.

Ранее в «Ростове» заявили, что не планируют приглашать Дзюбу.

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