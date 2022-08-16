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Нобоа — о возможном уходе из «Сочи»: надежда есть, трансферное окно открыто

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном переходе в другой клуб.
Нобоа — о возможном уходе из «Сочи»: надежда есть, трансферное окно открыто
  • AFP

«Мне уже всё сказали. Посмотрим, до зимы или год. У меня год контракта с «Сочи» ещё. Часть надежды есть на то, что меня отпустят, потому что трансферное окно открыто», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 37-летний хавбек был признан лучшим футболистом РПЛ сезона-2021/22. В нынешнем же чемпионате он в пяти играх забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

15 августа эквадорец сообщил, что этим летом мог перейти либо в московский ЦСКА, либо в «Зенит».

Ранее сообщалось, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг заблокировал переход Нобоа в санкт-петербургский клуб.

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