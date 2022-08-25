На флажке: покинет ли Роналду «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна

Возможный уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» остаётся одной из главных интриг лета в европейском футболе. Сообщается, что приобретение манкунианцами бывшего партнёра по «Реалу» Каземиро заставило португальца изменить точку зрения и отказаться от идеи покинуть клуб, но в прессе по-прежнему сообщают о переговорах агента форварда с командами, которые сыграют в Лиге чемпионов. В последнее время в качестве претендентов на пятикратного обладателя «Золотого мяча» назывались дортмундская «Боруссия» и «Марсель», президент которого Пабло Лонгория лично интересовался потенциальным трансфером.

До закрытия трансферного окна в ведущих европейских чемпионатах остаётся неделя, но будущее Криштиану Роналду по-прежнему не ясно. Ещё недавно в СМИ сообщалось о твёрдом намерении португальца покинуть проблемный «Манчестер Юнайтед» ради выступления в Лиге чемпионов, однако в последнее время мнение футболиста по тем или иным причинам изменилось. Тем не менее по-прежнему муссируются слухи о возможном отъезде пятикратного обладателя «Золотого мяча» с Туманного Альбиона, а его перспективы в составе манкунианцев также остаются неоднозначными.

О непростом положении Роналду стало окончательно ясно после домашнего матча АПЛ с «Ливерпулем», в котором «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в нынешнем сезоне. И хотя хозяева набрали три очка, сам нападающий вряд ли был до конца удовлетворён. Ведь он вышел на поле лишь на 86-й минуте и вновь не отметился результативными действиями. Таким образом, безголевая серия португальца растянулась до четырёх встреч с учётом прошлого первенства. Примечательно, что год назад его первого точного удара также пришлось ждать до четвёртого тура. Правда, тогда он не принимал участия в матчах.

Предпосылок к повторению такого сюжета не наблюдается, ведь вероятность попадания Роналду в основу на встречу с «Саутгемптоном» если не равна нулю, то как минимум стремится к нему. Противостояние с «Ливерпулем» продемонстрировало, как эффективно может действовать «Юнайтед» при правильном выборе тактики и состава, и у Эрика тен Хага нет никаких оснований для проведения масштабных изменений. Он наверняка захочет проверить, был ли тот результат случайностью, а перестановки могут коснуться разве что средней линии. На прошлой неделе МЮ пополнил звёздный опорник «Реала» Каземиро, и не воспользоваться его услугами было бы странно. Особенно в условиях отсутствия достойной конкуренции.

Именно бразильца называют той самой веской причиной, по которой Роналду якобы отказался от идеи оставить «красных дьяволов» этим летом. Решение пригласить Тирелла Маласию, а в особенности Лисандро Мартинеса уже успело заслужить солидную порцию критики, а подписанный в качестве свободного агента Кристиан Эриксен вряд ли мог считаться серьёзным усилением в контексте борьбы за попадание в четвёрку лучших команд АПЛ. На их фоне покупка пятикратного победителя Лиги чемпионов выглядит крайне выигрышно и может расцениваться как первый шаг на пути к созданию сильного коллектива.

Вопрос лишь в том, будет ли Роналду его частью. Ведь по сообщениям некоторых источников он по-прежнему рассматривает вариант с уходом, а в качестве возможных претендентов на него называются участники Лиги чемпионов из Франции и Германии. Так, на днях говорилось о переговорах между агентом нападающего Жорже Мендешем и «Марселем», а также желании самого спортсмена попробовать свои силы в дортмундской «Боруссии».

Некоторое время назад «шмели» назывались чуть ли не единственной командой с путёвкой в Лигу чемпионов, не только способной потянуть контракт Роналду, но и интересной ему самому. По информации CBS Sports, в пул также входили «Спортинг» и «Атлетико», но возвращение на родину не было интересно самому португальцу, а в Мадриде не могли позволить себе покупку футболиста. «Боруссия» же нуждалась в забивном центрфорварде, лишившись Себастьяна Аллера. У француза был диагностирован рак яичка, вследствие чего он выбыл на неопределённый срок. Да, на замену ему уже был приобретён Антони Модест, но на фоне Криштиану он выглядел далеко не так впечатляюще.

Тем не менее переезду в Дортмунд вряд ли суждено осуществиться. Как рассказали в Bild, в «Боруссии» отказались от приглашения Роналду. В качестве причины были названы возраст 37-летнего нападающего и его высокая зарплата. Отмечается, что по нынешнему контракту он зарабатывает в два с лишним раза больше, чем самые высокооплачиваемые игроки вице-чемпиона Германии.

И это в целом лишь лишний раз говорит об отсутствии интереса к сотрудничеству с лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов со стороны европейских топ-клубов. Помимо «Атлетико» и «Боруссии», от кандидатуры Роналду уже успели отказаться «Челси», «Бавария», «Пари Сен-Жермен» и «Барселона». Как написал журналист Рикарду Лестре, их смущают не только его высокая зарплата и возраст, но и повышенный риск травм и токсичность. В командах опасаются, что в случае непопадания в стартовый состав португалец будет нагнетать атмосферу внутри коллектива.

Учитывая вышесказанное, можно было бы ожидать такого и сейчас, когда Роналду не имеет постоянного места в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», да и в целом недоволен положением дел в клубе. И изначально слухи об этом активно муссировались. В частности, говорилось о недовольстве Криштиану методами работы тен Хага, стилем игры, а также отсутствием усиления. Но известный инсайдер Фабрицио Романо опроверг эти подозрения и заявил, что тот относится к своим обязанностям профессионально и никогда не создавал проблем на тренировках.

Так или иначе, в последние дни на горизонте появился ещё один клуб, готовый рассмотреть возможность покупки чемпиона Европы-2016. По сведениям итальянского журналиста Никколо Чеккарини, на форварда претендует «Марсель». Причём заинтересованность в проведении трансфера выражал лично президент Пабло Лонгория. В минувшем сезоне бело-голубые стали вторыми во Франции и вновь получили право выступить в Лиге чемпионов. Правда, их последние попытки блеснуть в крупнейшем еврокубке заканчивались провалом. В 2020 году они установили антирекорд турнира, проиграв 13 раз подряд.

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Впоследствии к Роналду обратился и воспитанник «Олимпика» Самир Насри. Экс-полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» предложил португальцу расторгнуть контракт с «Юнайтед» и перейти в «Марсель» на правах свободного агента, а также назвал интересной их потенциальную связку с Алексисом Санчесом.

В переезд Роналду на Лазурный берег поверить откровенно сложно, но очевидно, что для нападающего это последний шанс сыграть в главном еврокубке. Вопрос в том, по-прежнему ли он готов покинуть «красных дьяволов» ради Лиги чемпионов и как в самом клубе относятся к этому. Тен Хаг продолжает уверять, что Криштиану является важной частью команды, но в СМИ всё чаще появляются слухи о готовности расстаться со звездой. И после победы над «Ливерпулем» эта информация уже не кажется чем-то из ряда вон. Португалец изначально не подходил для интенсивного футбола голландца и вряд ли сможет стать частью его системы. А специалист вряд ли готов жертвовать результатом в угоду живой легенде.

Но и самого форварда вряд ли устроит роль запасного. Особенно в год проведения чемпионата мира в Катаре, который вполне может стать для него последним в карьере. Сам Роналду наверняка сделает всё возможное, чтобы подойти к мундиалю в идеальной физической форме, но поспособствует ли этому тен Хаг — большой вопрос.