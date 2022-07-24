Шанс на победу в Лиге чемпионов и ненависть фанатов МЮ и «Реала»: что принесёт Роналду возможный трансфер в «Атлетико»

Криштиану Роналду не оставляет попыток покинуть «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, якобы заинтересованные в его услугах «Челси» и «Бавария» отказались от приобретения форварда, а единственным претендентом на него остался «Атлетико». Мадридская команда ищет замену ушедшему Луису Суаресу, а ради покупки португальца готова расстаться с Антуаном Гризманном. Почему Роналду готов сменить Манчестер на Мадрид и какие последствия может иметь этот трансфер — в материале RT.

Почему «Атлетико» считается главным претендентом на Роналду

На протяжении последних недель возможный уход португальского нападающего из «Манчестер Юнайтед» остаётся одной из самых обсуждаемых тем в европейском футболе. Криштиану Роналду пока так и не явился в расположение английской команды и не только пропустил часть предсезонной подготовки, но и не отправился вместе с ней в турне по Таиланду и Австралии. И хотя главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг выражает надежду посотрудничать с португальцем и уверяет, что тот не продаётся, его отъезд с Туманного Альбиона кажется всё более вероятным. Проблема лишь в отсутствии заинтересованности в 37-летнем высокооплачиваемом нападающем.

За последнее время агент игрока Жорже Мендеш успел предложить его услуги львиной доле топ-клубов Старого Света, среди которых «Челси», «Бавария», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен», но ни один из них не выразил заинтересованность в приглашении Роналду. Если верить СМИ, в случае с лондонцами против сделки выступил сам главный тренер Томас Тухель, опасающийся повторить судьбу Уле-Гуннара Сульшера. В прошлом сезоне норвежец был вынужден экстренно встраивать Криштиану в систему, но не преуспел, а уже осенью был уволен. В стане мюнхенцев открыто заявили, что приобретение португальца не соответствует философии клуба, прошли мимо каталонцы и парижане. В итоге, первые взяли Роберта Левандовски, а вторые остались со звёздным трио в лице Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.

Некоторые предложения отверг и сам Роналду. Так, он поставил крест на возвращении в «Спортинг», а также отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии. По информации ESPN, там он мог заработать €275 млн за два года. В итоге, единственным возможным местом продолжения карьеры Роналду оказался «Атлетико», на протяжении последних лет страдающий из-за отсутствия забивного нападающего. Так, за последние пять сезонов лишь один футболист мадридцев превосходил планку в 25 голов во всех турнирах — в преддверии чемпионата мира в России 29 мячами разразился Антуан Гризманн. Но затем эффективность француза снизилась, а после его перехода в «Барселону» найти достойную замену не удалось. Альваро Мората так и не смог решить проблему с реализацией, а Луиса Суареса хватило лишь на один год.

Почему трансфер в «Атлетико» интересен самому Роналду

Что касается самого форварда, то его мотивация предельно понятна. В отличие от «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» является уже сложившейся и выстроенной командой, да ещё и имеющей возможность выступать в Лиге чемпионов. А ведь играть в этом турнире особенно архиважно для Роналду. Карьера 37-летнего футболиста постепенно подходит к концу, а упускать один из последних шансов побороться за трофей он не хочет. Поэтому сам Криштиану и рассматривал трансфер не только в именитые клубы, но и обладающие путёвкой в главный еврокубок.

«Юнайтед» же не только пропустит нынешний розыгрыш турнира, но и далеко не факт, что квалифицируется в следующий. Конкуренция в АПЛ как никогда высока, а отсутствие серьёзных приобретений ещё больше заставляет задуматься о перспективах подопечных тен Хага. Прошлый чемпионат МЮ завершил на шестой строчке, но потратил на усиление меньше прямых конкурентов (€72,37 млн), да ещё и солидно переплатил за Лисандро Мартинеса. 175-сантиметровый центральный защитник без опыта выступлений в сильнейших первенствах Европы обошёлся в €57,37 млн. В свою очередь, Тирелл Маласия является скорее покупкой на будущее и не поможет команде сходу подняться на один уровень с «Сити» и «Ливерпулем», а приглашение Кристиана Эриксена и вовсе вызывает вопросы. Датчанин только недавно оправился от проблем с сердцем, а прошлый сезон провёл в «Брентфорде». Быть может он обеспечит глубину состава, но стать лидером и повести за собой коллектив вряд ли сумеет.

Таким образом, Роналду может решить сразу пару задач: перейти в сильный коллектив, способный претендовать на победу в главном еврокубке, а также поработать с Диего Симеоне. Как сообщают в прессе, португалец с большим уважением относится к наставнику и впечатлён его стремлением посотрудничать.

Сможет ли Симеоне встроить Роналду в систему «Атлетико»

Последние два года чётко дали понять, что при желании Симеоне способен уместить в своей схеме чистого центрального нападающего, не обременяющего себя работой без мяча. Ведь в этот период времени на острие преимущественно выходил Суарес. И хотя сравниться с португальцем в нежелании отбирать мяча довольно сложно, у уругвайца это более-менее получалось. По числу прессинг-действий он лишь немного превзошёл форварда МЮ (8,13 против 6,54 в среднем за 90 минут), но разница является мизерной. Однако это не помешало Луису быть ключевым элементом в атакующих построениях тренера и стать одним из главных героев чемпионского сезона-2020/21. Тогда он наколотил 21 мяч и помог «Атлетико» обойти «Реал» и «Барселону» в таблице.

Сейчас же Суарес ушёл, а Роналду может стать не просто его достойной заменой, а апгрейдом. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола во всех турнирах (на 11 больше уругвайца), при этом реализовывал моменты на привычном высоком уровне. Кроме того, Криштиану является гораздо более атлетичным и разноплановым футболистом, а также отлично подходит для более контратакующего стиля Симеоне. Даже в 37 лет он сохранил скоростные качества и способен в одиночку убегать вперёд. А его присутствие в штрафной автоматически делает каждую подачу более опасной.

Помимо прочего, довольно любопытной выглядит их связка с Жоау Феликсом. В теории они могли сформировать как дуэт центрфорвардов, так и стать частью трио с условным Антуаном Гризманном, Анхелем Корреей или Альваро Моратой. В прошлом сезоне Симеоне чаще всего останавливал выбор на формациях 4-4-2 и 3-1-4-2, но в случае прихода Роналду вполне может изменить предпочтение.

Чем для Роналду опасен трансфер в «Атлетико»

В этом случае потери носят прежде всего имиджевый характер. За право вновь выступать в Лиге чемпионов Роналду может заплатить отношениями как с болельщиками «Манчестер Юнайтед», так и «Реала». Первые не поймут его внезапного ухода спустя год после долгожданного возвращения на «Олд Траффорд», вторые — решения защищать цвета исторического противника. Пока сложно представить, насколько накалённой будет атмосфера во время его визита на «Сантьяго Бернабеу» в составе «Атлетико». Но без оглушительного свиста точно не обойдётся.

Тем не менее, пока до перехода Роналду в стан «матрасников» ещё далеко. По информации Marca, трансфер представляется маловероятным по финансовым причинам. Клуб не потянет его большой контракт, по которому тот получает €29 млн в год, да и переговоры с МЮ могут получиться не самыми простыми. Если верить тен Хагу, манкунианцы не намерены отпускать звёздного нападающего, следовательно, могут потребовать за его выкуп солидную компенсацию.

Но если верить The Times, в «Атлетико» всерьёз настроены приобрести Роналду и даже готовы ради этого отпустить одного из действующих игроков. В частности, говорится о потенциальном расставании с Гризманном, пока так и не вышедшим на прежний уровень после вояжа в «Барселону». В прошлом сезоне француз забил лишь восемь мячей в 35 встречах, попутно отдав семь результативных передач. Загвоздка в том, что на данный момент он выступает за мадридцев на правах аренды, однако в соглашении предусмотрен обязательный выкуп при условии проведения определённого числа матчей. Но даже если его продажа и осуществима с юридической точки зрения, спроса на чемпиона мира 2018 года пока нет.