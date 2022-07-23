«Манчестер Юнайтед» упустил победу в товарищеском матче в Австралии

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«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» не смогли выявить победителя в товарищеском матче в Австралии.
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в товарищеском матче в Австралии
  • AFP

Игра, которая прошла на стадионе «Оптус» в Перте, завершилась со счётом 2:2.

В составе клуба из Бирмингема мяч забил Джейдон Санчо (25-я минута). Мэтти Кэш (42-я) записал на свой счёт автогол. У МЮ отличились Леон Бэйли (50-я) и Калум Чэмберс (90-я).

Нападающий «Манчестера» Криштиану Роналду участия в игре не принял.

Команда Эрика Тен Хага в предсезонном турне разгромила «Ливерпуль» (4:0), а также обыграла «Мельбурн» (4:1) и «Кристал Пэлас» (3:1).

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал новость о переходе Роналду в другой клуб.

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