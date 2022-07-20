Фернандеш рассказал о ситуации с будущим Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал новость о переходе нападающего Криштиану Роналду в другой клуб.

«Я не знаю, что происходит в голове у Криштиану, что он думает о своём будущем. Знаю, что он стал лучшим бомбардиром нашей команды в прошлом сезоне, забил много голов выше ожиданий. Не хочу и не могу вмешиваться в ситуацию с его сменой клуба. Всё должны решать он и боссы, я не лезу в их дело», — цитирует Фернандеша Daily Mail.

Сообщалось, что португалец хочет покинуть английский клуб из-за недовольства трансферной политикой и тем, что команда не сыграет в Лиге чемпионов.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что Роналду будет готов к новому сезону АПЛ.