Тен Хаг заявил, что Роналду будет готов к новому сезону АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду, который не отправился в зарубежное турне вместе с командой.
Тен Хаг заявил, что Роналду будет готов к новому сезону АПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Ash Donelon

«Он тренируется. Я думаю, мы все знаем, что Роналду — большой профессионал, и он будет готов, это последнее, о чём я беспокоюсь. Я установил свои требования. Мы хотим играть определённым образом. Лучший игрок может внести свой вклад, а Роналду, безусловно, — топ-игрок», — приводит слова тен Хага ESPN.

Сообщалось, что португалец хочет покинуть английский клуб из-за недовольства трансферной политикой и тем фактом, что команда не сыграет в Лиге чемпионов.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» не сможет подписать Роналду, несмотря на то что клубу предложили трансфер португальца. 

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