Marca: Роналду не сможет перейти в «Атлетико»
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«Атлетико» не сможет подписать Роналду из-за очень высокой зарплаты и стоимости его трансфера из «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.
Отмечается, что в последние недели имя форварда было на слуху благодаря португальцу Жорже Мендешу, который имеет тесные связи с «Атлетико» и с исполнительным директором клуба Мигелем Анхелем Хилем Марином.
Сообщалось, что португалец хочет покинуть английский клуб из-за недовольства трансферной политикой и тем фактом, что команда не сыграет в Лиге чемпионов.
Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее Роналду отреагировал на слухи по поводу своего возможного перехода в «Спортинг».