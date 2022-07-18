Marca: Роналду не сможет перейти в «Атлетико»

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Мадридский «Атлетико» не сможет подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, несмотря на то что клубу предложили трансфер португальца.
Marca: Роналду не сможет перейти в «Атлетико»
  • AP
  • © Jon Super

«Атлетико» не сможет подписать Роналду из-за очень высокой зарплаты и стоимости его трансфера из «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

Отмечается, что в последние недели имя форварда было на слуху благодаря португальцу Жорже Мендешу, который имеет тесные связи с «Атлетико» и с исполнительным директором клуба Мигелем Анхелем Хилем Марином.  

Сообщалось, что португалец хочет покинуть английский клуб из-за недовольства трансферной политикой и тем фактом, что команда не сыграет в Лиге чемпионов.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду отреагировал на слухи по поводу своего возможного перехода в «Спортинг».

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