Роналду опроверг слухи о переговорах со «Спортингом»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на слухи по поводу возможного перехода в «Спортинг».

В соцсетях португальского канала Sport TV появилась новость, что автомобиль футболиста был замечен на территории домашнего стадиона лиссабонского клуба «Жозе Алваладе».

«Фейк», — написал Роналду в комментариях к посту.

По информации СМИ, португальский форвард не отправился в предсезонное турне вместе с манкунианцами. Контракт МЮ с 37-летним футболистом действует до июня 2023 года.

Ранее клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кавкаб» отреагировал на информацию о желании приобрести Роналду.

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