Клуб из Саудовской Аравии опроверг информацию об интересе к Роналду

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кавкаб» отреагировал на информацию о желании приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Новости, связывающие команду с португальским игроком Криштиану Роналду, не соответствуют действительности. Игрок находится вне интересов клуба», — говорится в сообщении «Аль-Кавкаб» в Twitter.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с 37-летним футболистом действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее в «Пари Сен-Жермен» отказались от идеи приобретения Роналду.