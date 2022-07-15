Клуб из Саудовской Аравии опроверг информацию об интересе к Роналду

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Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кавкаб» отреагировал на информацию о желании приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Клуб из Саудовской Аравии опроверг информацию об интересе к Роналду
  • AP

«Новости, связывающие команду с португальским игроком Криштиану Роналду, не соответствуют действительности. Игрок находится вне интересов клуба», — говорится в сообщении «Аль-Кавкаб» в Twitter.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с 37-летним футболистом действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее в «Пари Сен-Жермен» отказались от идеи приобретения Роналду.

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