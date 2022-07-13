ESPN: в ПСЖ отказались от идеи приобретения Роналду

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В «Пари Сен-Жермен» передумали покупать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
ESPN: в ПСЖ отказались от идеи приобретения Роналду
  • AP

Как сообщает ESPN, агент португальского футболиста Жорже Мендеш обсудил возможный переход футболиста со спортивным директором ПСЖ Луисом Кампосом и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Отмечается, что в клубе не считают Роналду хорошим приобретением, потому что он не вписывается в идею ПСЖ, а также ему не смогут выплатить заработную плату из-за финансовых трудностей.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не намерен расставаться с Роналду.

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