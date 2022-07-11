Эрик тен Хаг заявил, что Роналду не продаётся

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не намерен расставаться с форвардом Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду не продаётся, он входит в наши планы — он сейчас не с нами в связи с личными причинами. Мы планируем предстоящий сезон вместе с Роналду, вот и всё», — приводит слова тен Хага инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.

Нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках.

СМИ сообщили, что в услугах Роналду также заинтересованы «Наполи» и мюнхенская «Бавария».

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что тен Хаг хочет лично обсудить с нападающим Криштиану Роналду его будущее в клубе.