Эрик тен Хаг заявил, что Роналду не продаётся
- AP
«Криштиану Роналду не продаётся, он входит в наши планы — он сейчас не с нами в связи с личными причинами. Мы планируем предстоящий сезон вместе с Роналду, вот и всё», — приводит слова тен Хага инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.
Нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках.
СМИ сообщили, что в услугах Роналду также заинтересованы «Наполи» и мюнхенская «Бавария».
Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что тен Хаг хочет лично обсудить с нападающим Криштиану Роналду его будущее в клубе.