Daily Mail: Тен Хаг хочет лично обсудить с Роналду его будущее в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет лично обсудить с нападающим Криштиану Роналду его будущее в клубе.

Как сообщает Daily Mail, беседа между сторонами запланирована на момент возвращения Роналду в расположение клуба для начала подготовки к новому сезону.

Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.

Нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках.

СМИ сообщили, что в услугах Роналду также заинтересованы «Наполи» и мюнхенская «Бавария».

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель не хочет видеть Роналду в «Челси».