Daily Mail: Тен Хаг хочет лично обсудить с Роналду его будущее в «Манчестер Юнайтед»
- AP
Как сообщает Daily Mail, беседа между сторонами запланирована на момент возвращения Роналду в расположение клуба для начала подготовки к новому сезону.
Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.
Нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках.
СМИ сообщили, что в услугах Роналду также заинтересованы «Наполи» и мюнхенская «Бавария».
Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Томас Тухель не хочет видеть Роналду в «Челси».