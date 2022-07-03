Daily Mail: Тухель не хочет видеть Роналду в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил руководству лондонского клуба, что не нуждается в услугах форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Немецкий специалист выступил против возможного подписания 37-летнего португальца. Тухель дал понять, что Роналду не впишется в схему игры МЮ, поскольку его команде необходим более энергичный футболист в атаке, сообщает Daily Mail.

Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.

Нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках.

СМИ сообщили, что в услугах Роналду также заинтересованы «Наполи» и мюнхенская «Бавария».

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать Роналду.