Daily Mail: Тухель не хочет видеть Роналду в «Челси»
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Немецкий специалист выступил против возможного подписания 37-летнего португальца. Тухель дал понять, что Роналду не впишется в схему игры МЮ, поскольку его команде необходим более энергичный футболист в атаке, сообщает Daily Mail.
Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.
Нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках.
СМИ сообщили, что в услугах Роналду также заинтересованы «Наполи» и мюнхенская «Бавария».
Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать Роналду.