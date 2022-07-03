Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» до окончания контракта.

Клуб действительно получил запрос от португальца о возможном трансфере. Игрок останется в команде, сообщает Sky Sports.

Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.

37-летний нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках. «Наполи» по итогам сезона-2021/22 пробился в Лигу чемпионов.

СМИ сообщили, что в услугах Роналду также заинтересованы лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил разрешения покинуть «Манчестер Юнайтед».