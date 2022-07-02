The Times: Роналду попросил разрешения покинуть «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начал поиски нового клуба.
The Times: Роналду попросил разрешения покинуть «Манчестер Юнайтед»
  • AP

37-летний форвард сборной Португалии попросил разрешения у руководства МЮ покинуть команду, если английский клуб получит достойное предложение, сообщает The Times.

Британское издание утверждает, что решение форварда продиктовано желанием играть в Лиге чемпионов до конца своей карьеры. Кроме того, Роналду уверен, что может провести на самом высоком уровне ещё три-четыре сезона.

СМИ сообщали, что в услугах Роналду заинтересованы лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи подписать Роналду.



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