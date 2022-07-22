GFFN: агент Роналду настаивает на переходе клиента в «Атлетико»
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Как сообщает GFFN, 37-летний португалец имеет только два варианта продолжения карьеры — остаться в МЮ или перейти в «Атлетико».
Отмечается, что мадридский клуб заинтересован в услугах форварда.
Сообщалось, что португалец хочет покинуть английский клуб из-за недовольства трансферной политикой и тем, что команда не сыграет в Лиге чемпионов.
Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал новость о переходе Роналду в другой клуб.