GFFN: агент Роналду настаивает на переходе клиента в «Атлетико»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, настаивает на переходе клиента в «Атлетико».

Как сообщает GFFN, 37-летний португалец имеет только два варианта продолжения карьеры — остаться в МЮ или перейти в «Атлетико».

Отмечается, что мадридский клуб заинтересован в услугах форварда.

Сообщалось, что португалец хочет покинуть английский клуб из-за недовольства трансферной политикой и тем, что команда не сыграет в Лиге чемпионов.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал новость о переходе Роналду в другой клуб.