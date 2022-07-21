Новичок «Ливерпуля» Нуньес оформил покер в товарищеском матче против «Лейпцига»

«Ливерпуль» нанёс разгромное поражение «Лейпцигу» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла в Германии, завершилась со счётом 0:5 в пользу команды Юргена Клоппа.

Мячи забили Мохаммед Салах (8-я минута) и Дарвин Нуньес (48-я, 51-я, 68-я, 90-я). 23-летний уругвайский форвард вышел на поле после перерыва.

Нуньес перешёл в «Бенфику» в 2020 году из испанской «Альмерии». В сезоне-2021/22 уругвайский футболист забил 34 мяча и сделал четыре результативные передачи в 41 матче за клуб.

«Ливерпуль» объявил о его трансфере 14 июня. Соглашение форварда с клубом рассчитано до 2028 года.

Ранее сообщалось, что пресс-служба аэропорта Ливерпуля пошутила над возможным переходом Криштиану Роналду из МЮ.