Новичок «Ливерпуля» Нуньес оформил покер в товарищеском матче против «Лейпцига»
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Игра, которая прошла в Германии, завершилась со счётом 0:5 в пользу команды Юргена Клоппа.
Мячи забили Мохаммед Салах (8-я минута) и Дарвин Нуньес (48-я, 51-я, 68-я, 90-я). 23-летний уругвайский форвард вышел на поле после перерыва.
Нуньес перешёл в «Бенфику» в 2020 году из испанской «Альмерии». В сезоне-2021/22 уругвайский футболист забил 34 мяча и сделал четыре результативные передачи в 41 матче за клуб.
«Ливерпуль» объявил о его трансфере 14 июня. Соглашение форварда с клубом рассчитано до 2028 года.
Ранее сообщалось, что пресс-служба аэропорта Ливерпуля пошутила над возможным переходом Криштиану Роналду из МЮ.