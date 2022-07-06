Пресс-служба аэропорта Ливерпуля пошутила над возможным переходом Роналду из МЮ

Пресс-служба аэропорта города Ливерпуль пошутила над форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после сообщений о намерении португальца сменить клуб.

«Мечтаете покинуть Манчестер, но хотите избежать очередей? Мы с радостью приглашаем Криштиану Роналду в аэропорт, где всё быстрее, проще и дружелюбнее и откуда можно улететь в Мюнхен или Лиссабон либо в Париж или Рим», — написала пресс-служба аэропорта в Twitter.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Жорже Мендеш, агент Роналду, встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой для обсуждения трансфера португальца.