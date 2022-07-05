Источник: агент Роналду обсудил возможный трансфер своего клиента в «Барселону»
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Как сообщает AS, встреча прошла 4 июля.
Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.
Нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках.
Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее в «Манчестер Юнайтед» заявили, что готовы отпустить форварда Криштиану Роналду на определённых условиях.