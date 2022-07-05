ESPN: в МЮ готовы продать Роналдо, но не в один из клубов АПЛ
- AP
Клуб готов продать Роналду в команду за пределами Английской премьер-лиги (АПЛ), которая возьмёт на себя последние 12 месяцев контракта португальца на £500 тыс. в неделю, сообщает ESPN.
Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.
Нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках.
Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду и форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар могут продолжить карьеру в лондонском «Челси».