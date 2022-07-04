Evening Standard: «Челси» может заключить контракты с Неймаром и Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар могут продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Агент Роналду Хорхе Мендес встретился с владельцем «Челси» Тоддом Боэли, чтобы обсудить перспективу трансфера португальского нападающего. Также представители Неймара вышли на связь с руководством английского клуба, сообщает Evening Standard.

Контракт Роналду с МЮ истекает 30 июня 2023 года.

Нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках.

Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель не хочет видеть Роналду в «Челси».











