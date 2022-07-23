Mirror: «Барселона» отказалась от трансфера Роналду

«Барселона» не будет приобретать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

Каталонский клуб не заинтересован в покупке португальца, несмотря на предложение о трансфере со стороны агента игрока Жорже Мендеша, сообщает Mirror.

37-летний португалец дал понять, что хочет покинуть английский клуб из-за недовольства трансферной политикой и тем, что команда не сыграет в Лиге чемпионов.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Команда заняла шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал новость о переходе Роналду в другой клуб.





