Mirror: «Барселона» отказалась от трансфера Роналду

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«Барселона» не будет приобретать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.
Mirror: «Барселона» отказалась от трансфера Роналду
  • Gettyimages.ru

Каталонский клуб не заинтересован в покупке португальца, несмотря на предложение о трансфере со стороны агента игрока Жорже Мендеша, сообщает Mirror.

37-летний португалец дал понять, что хочет покинуть английский клуб из-за недовольства трансферной политикой и тем, что команда не сыграет в Лиге чемпионов.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Команда заняла шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал новость о переходе Роналду в другой клуб.



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