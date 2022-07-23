The Times: «Атлетико» планирует расстаться с Гризманном ради контракта с Роналду
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Как сообщает The Times, в клубе стараются снизить расходы на зарплаты.
Отмечается, что Гризманн уже был предложен «Пари Сен-Жермен».
Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Команда заняла шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет приобретать Роналду в летнее трансферное окно.