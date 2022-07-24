Mirror: «Манчестер Юнайтед» согласен отдать Роналду в аренду

В «Манчестер Юнайтед» заявили о готовности отпустить нападающего Криштиану Роналду в аренду.

Как сообщает Mirror, клуб требует от 37-летнего форварда активировать пункт о продлении контракта на год для того, чтобы футболист смог вернуться в клуб в следующем сезоне.

Отмечается, что предложение пока не было отклонено Роналду.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду готов к переходу в мадридский «Атлетико».