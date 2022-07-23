The Daily Mail: Роналду согласился на переход из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов к переходу в мадридский «Атлетико».

Как сообщает Daily Mail, футболист готов снизить требования по зарплате ради вступления в клуб, который выступит в Лиге чемпионов.

Отмечается, что фанаты «Атлетико» выступают против его перехода в мадридский клуб.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Команда заняла шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что в «Атлетико» хотят расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, чтобы подписать контракт с Роналду.