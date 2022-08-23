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Тен Хаг: Роналду и Магуайр сыграют свою роль в будущем

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выборе состава на матч третьего тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

«У меня есть состав, и я должен его использовать. Мы проводим почти 60 матчей за сезон. Мне не нужно упоминать Магуайра и Роналду. Они сыграют свою роль в будущем», — цитирует тен Хага Sky Sports.

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 2:1.

Таким образом, МЮ (три очка) поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» (два очка) — 16-й.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу под руководством тен Хага.

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