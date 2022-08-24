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Тен Хаг требует от игроков «Манчестер Юнайтед» не жалеть себя и терпеть

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Стали известны требования главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага к футболистам команды.

«Я требую, чтобы игроки ежедневно подходили к тренировочному процессу с максимальным настроем. Каждый день они должны привносить этот дух в клуб. Это должно быть образом жизни», — заявил тренер в интервью пресс-службе МЮ.

В матче третьего тура чемпионата Англии МЮ на своём поле обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» (три очка) поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» (два очка) — на 16-й.

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