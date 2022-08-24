В Португалии назвали причины, по которым топ-клубы не хотят Роналду

Португальский журналист Рикарду Лестре предположил, по каким причинам топ-клубы Европы не хотят подписывать контракт с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Его высокая зарплата, возраст и повышенный риск травм, а также волнения в команде, если тренер решит оставить его на скамейке запасных, пугают клубы», — цитирует журналиста sport1.de.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» (три очка) занимает 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что мать ребёнка с аутизмом намерена подать в суд на Роналду.