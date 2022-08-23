The Mirror: мать ребёнка с аутизмом намерена подать в суд на Роналду
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«Я хочу увидеть торжество справедливости, потому что его не было. Я хочу, чтобы он понёс ответственность за то, что сделал. Единственный способ добиться справедливости — продолжать бороться», — цитирует Келли The Mirror.
9 апреля после завершения матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.
Ранее главный тренер МЮ тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе на матч с «Ливерпулем».