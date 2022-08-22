Тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об отсутствии нападающего Криштиану Роналду в матче третьего тура с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» — отличная команда, которая умеет владеть мячом, и нам нужно прессинговать их. Для этого нам необходимо много энергии, поэтому на поле выйдут Рашфорд, Санчо и Эланга», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Матч между командами в настоящее время проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Счёт игры к 57-й минуте — 2:0 в пользу хозяев.

После второго тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Команда уступила «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4).

Ранее в Италии сообщили, что «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Антони.