CBS: «Боруссия» осталась единственным кандидатом, который готов подписать Роналду

Дортмундская «Боруссия» стала единственным клубом, который готов предложить контракт форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Боруссия» готова рассмотреть любой вариант сделки по португальцу — аренду или полноценный трансфер, сообщает CBS. Руководство немецкого клуба видит в Роналду замену Себастьену Аллеру, который выбыл на длительный срок из-за рака яичка.

Отмечается, что форвард положительно смотрит на этот трансфер, так как немецкий клуб выступает в Лиге чемпионов.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.

После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что лиссабонский «Спортинг» может вернуть в клуб Роналду.