CBS: «Боруссия» осталась единственным кандидатом, который готов подписать Роналду
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«Боруссия» готова рассмотреть любой вариант сделки по португальцу — аренду или полноценный трансфер, сообщает CBS. Руководство немецкого клуба видит в Роналду замену Себастьену Аллеру, который выбыл на длительный срок из-за рака яичка.
Отмечается, что форвард положительно смотрит на этот трансфер, так как немецкий клуб выступает в Лиге чемпионов.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.
После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
Ранее сообщалось, что лиссабонский «Спортинг» может вернуть в клуб Роналду.