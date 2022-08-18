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Источник: «Спортинг» убеждает Роналду вернуться в клуб

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Лиссабонский «Спортинг» может вернуть в клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации Foot Mercato, спортивный директор клуба находится на связи с футболистом и убеждает его вернуться. Ключевым аргументом для Роналду является участие «Спортинга» в Лиге чемпионов.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.

После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Роналду.

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