Источник: «Спортинг» убеждает Роналду вернуться в клуб
По информации Foot Mercato, спортивный директор клуба находится на связи с футболистом и убеждает его вернуться. Ключевым аргументом для Роналду является участие «Спортинга» в Лиге чемпионов.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.
После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Роналду.