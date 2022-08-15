Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Роналду

Форвард Криштиану Роналду продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб не собирается отпускать португальского нападающего, сообщает Sky Sports.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.

Хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии. Роналду не попал в стартовый состав матча первого тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

Ранее сообщалось, что МЮ предлагал Роналду «Интеру» и «Милану», но клубы отказались от игрока.