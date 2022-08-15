Источник: МЮ предлагал Роналду «Интеру» и «Милану», но клубы отказались от игрока

«Манчестер Юнайтед» предлагал итальянским «Интеру» и «Милану» приобрести нападающего Криштиану Роналду.

По информации инсайдера Танкреди Палмери, клубы отказались от предложения, потому что не заинтересованы в подписании Роналду.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии. Роналду не попал в стартовый состав матча первого тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Роналду «Ювентусу».