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Источник: «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Роналду «Ювентусу»

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Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается включить нападающего Криштиану Роналду в сделку по переходу полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо.
Источник: «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Роналду «Ювентусу»
  • AP
  • © Dave Thompson

По информации журналиста Паоло Паганини, туринский клуб отказался от такого предложения, но получает множество звонков от агента игрока Жорже Мендеша.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии. Роналду не попал в стартовый состав матча первого тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

Ранее сообщалось, что сестра Роналду резко ответила президенту «Реала» и назвала его стариком.

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