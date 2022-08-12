Источник: «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Роналду «Ювентусу»
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По информации журналиста Паоло Паганини, туринский клуб отказался от такого предложения, но получает множество звонков от агента игрока Жорже Мендеша.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии. Роналду не попал в стартовый состав матча первого тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).
Ранее сообщалось, что сестра Роналду резко ответила президенту «Реала» и назвала его стариком.