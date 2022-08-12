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Сестра Роналду резко ответила президенту «Реала» и назвала его стариком

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Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, резко ответила президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу после его слов о её брате.
Сестра Роналду резко ответила президенту «Реала» и назвала его стариком
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press/Europa Press

«Ему 38 лет, но он всё ещё может прыгать вверх более чем на 2 м, оставаться там в течение трёх минут, и в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75...» — написала Катя в социальных сетях.

Напомним, что Перес посмеялся над предложением вернуть Роналду в команду, вспомнив его возраст.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее Фабио Капелло заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема выиграет приз «Золотой мяч».

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