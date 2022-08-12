Капелло: не вижу конкурентов у Бензема в борьбе за «Золотой мяч»
«Бензема отлично провёл игру за Суперкубок УЕФА. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч», но я не вижу пока других конкурентов для него в этом году», — цитирует Капелло «РБК Спорт».
Встреча в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе с «Айнтрахтом» завершилась со счётом 2:0 в пользу королевского клуба. Голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема на 37-й и 65-й минутах.
Таким образом, мадридская команда завоевала пятый Суперкубок УЕФА в своей истории.
Ранее президент «Реала» посмеялся над предложением вернуть Криштиану Роналду в команду.