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Капелло: не вижу конкурентов у Бензема в борьбе за «Золотой мяч»

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выиграет приз «Золотой мяч».

«Бензема отлично провёл игру за Суперкубок УЕФА. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч», но я не вижу пока других конкурентов для него в этом году», — цитирует Капелло «РБК Спорт».

Встреча в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе с «Айнтрахтом» завершилась со счётом 2:0 в пользу королевского клуба. Голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема на 37-й и 65-й минутах.

Таким образом, мадридская команда завоевала пятый Суперкубок УЕФА в своей истории.

Ранее президент «Реала» посмеялся над предложением вернуть Криштиану Роналду в команду.

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