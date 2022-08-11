Президент «Реала» посмеялся над предложением вернуть Роналду в команду

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возможное возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб.

«Подписать Криштиану? Снова? Ему 37 лет», — цитирует Переса Goal.com.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

Роналду не попал в стартовый состав матча первого тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

Ранее Уэйн Руни заявил, что «Манчестер Юнайтед» стоит отпустить Роналду и купить другого нападающего.