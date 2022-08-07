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Руни: «Манчестер Юнайтед» стоит отпустить Роналду и купить другого нападающего

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Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о будущем форварда Криштиану Роналду.

«Я думаю, «Манчестер Юнайтед» следует отпустить Роналду. Мне кажется, что МЮ сейчас не готов бороться за титул. Если Криштиану действительно хочет уйти, клубу стоит позволить ему сделать это и затем подписать «девятку», которая будет в клубе следующие три-четыре сезона и поможет команде добиться успеха», — цитирует Руни Football London.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».

Ранее сообщалось, что в МЮ проведут внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом Роналду и других игроков со стадиона во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1).

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