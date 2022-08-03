Источник: в МЮ проведут внутреннее расследование из-за поведения Роналду
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Об этом сообщает журналист Джеймс Дакер в своём Twitter.
Португалец был заменён после первого тайма, после чего покинул «Олд Траффорд».
Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.
СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал Роналду после того, как тот ушёл со стадиона до окончания игры с «Райо Вальекано» (1:1).