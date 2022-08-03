Источник: в МЮ проведут внутреннее расследование из-за поведения Роналду

В «Манчестер Юнайтед» проведут внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом форварда команды Криштиану Роналду и других игоров со стадиона во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1).

Об этом сообщает журналист Джеймс Дакер в своём Twitter.

Португалец был заменён после первого тайма, после чего покинул «Олд Траффорд».

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал Роналду после того, как тот ушёл со стадиона до окончания игры с «Райо Вальекано» (1:1).