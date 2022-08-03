Тен Хаг раскритиковал Роналду, который досрочно покинул матч
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«Я однозначно не могу принять подобное. Это неприемлемо. И относится ко всем. Мы команда, все должны оставаться до самого конца», — приводит слова тен Хага AD.nl.
Португалец был заменён после первого тайма, после чего покинул «Олд Траффорд».
Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.
СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Роналду вступил в спор с тен Хагом во время товарищеского матча с «Райо Вальекано».