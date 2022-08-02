Роналду поспорил с тен Хагом во время товарищеского матча
- Gettyimages.ru
- © Jan Kruger
Во время паузы тренер подошёл к нападающему и что-то ему сказал. В ответ португалец начал жестикулировать, а позже отвернулся от тен Хага.
Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.
СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть клуб до начала первого тура АПЛ.