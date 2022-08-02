Роналду поспорил с тен Хагом во время товарищеского матча

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вступил в спор с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1).

Во время паузы тренер подошёл к нападающему и что-то ему сказал. В ответ португалец начал жестикулировать, а позже отвернулся от тен Хага.

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть клуб до начала первого тура АПЛ.