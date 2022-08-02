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AS: Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча первого тура АПЛ

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб до начала первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
AS: Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча первого тура АПЛ
  • AP
  • © Dave Thompson

Роналду было бы непривычно начать сезон в одном клубе, а продолжить его в другом. В связи с этим он хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до того, как клуб стартует в новом сезоне АПЛ, сообщает AS.

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.

Ранее стало известно, кем МЮ может заменить Роналду.

 

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