AS: Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча первого тура АПЛ
- AP
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Роналду было бы непривычно начать сезон в одном клубе, а продолжить его в другом. В связи с этим он хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до того, как клуб стартует в новом сезоне АПЛ, сообщает AS.
Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.
СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.
Ранее стало известно, кем МЮ может заменить Роналду.