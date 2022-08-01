Стало известно, кем МЮ может заменить Роналду

Форвард «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Express, руководство МЮ планирует приобрести нападающего в случае ухода Криштиану Роналду. Вторым кандидатом на усиление является футболист «РБ Зальцбург» Беньямин Шешко.

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

31 июля МЮ в рамках товарищеского матча сыграл с «Райо Вальекано». Игра прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Роналду покинул стадион до окончания матча «Манчестер Юнайтед».