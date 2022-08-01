Роналду покинул стадион до окончания матча «Манчестер Юнайтед»
По информации Daily Star, игрок покинул стадион за восемь минут до окончания матча. Он вышел в стартовом составе, но был заменён после первого тайма.
Игра прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.
Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.
Ранее главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг негативно оценил физическую форму Роналду.