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Роналду покинул стадион до окончания матча «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не дождался окончания матча с «Райо Вальекано» и покинул стадион до его завершения.

По информации Daily Star, игрок покинул стадион за восемь минут до окончания матча. Он вышел в стартовом составе, но был заменён после первого тайма.

Игра прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

Ранее главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг негативно оценил физическую форму Роналду.

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